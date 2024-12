AQEMIA, ein bahnbrechendes Techbio, das einer generativen KI Physik im atomaren Maßstab beibringt, um innovative Medikamente zu erfinden, gibt zwei wichtige Meilensteine bekannt: 100 Millionen US-Dollar an kumulierten Finanzmitteln und den Beginn einer globalen Expansion, beginnend mit London (Großbritannien).

Die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 38 Millionen US-Dollar, die von dem neuen Investor Cathay Innovation angeführt wird, bringt die seit der Gründung eingeworbenen Mittel auf über 100 Millionen US-Dollar. Diese Runde, die weniger als ein Jahr nach der vorherigen stattfindet, folgt auf die erfolgreiche Validierung der Arzneimittelentdeckungsplattform von AQEMIA durch hervorragende Ergebnisse in internen präklinischen Programmen und pharmazeutischen Partnerschaften, insbesondere im Bereich der Onkologie. Die Finanzierung wird die Entwicklungsziele von AQEMIA unterstützen, einschließlich der Vorbereitungen für klinische Studien.

"Dies ist ein entscheidender Moment für AQEMIA", sagte Dr. Maximilien Levesque, CEO und Mitbegründer von AQEMIA. "Weniger als ein Jahr nach unserer letzten Finanzierungsrunde markieren diese erfolgreiche Mittelbeschaffung und die Eröffnung unseres neuen Büros in London bedeutende Fortschritte in Richtung unseres Ziels, die Entdeckung neuer Medikamente auf globaler Ebene zu beschleunigen. Die Partnerschaft mit Cathay Innovation bringt internationale Expertise, insbesondere in den USA und Asien, ein und stärkt unsere Vision und Mission. Mit diesem Schwung sind wir bereit, klinische Studien voranzutreiben, was uns der Bereitstellung lebensverändernder Behandlungen für bedürftige Patienten näher bringt."

Diese neue Runde wird von Cathay Innovation angeführt, gefolgt von den historischen Investoren Wendel, Bpifrance Large Venture, Eurazeo und Elaia.

"Wir setzen uns seit langem für die Unterstützung visionärer Unternehmer ein, die das transformative Potenzial der KI nutzen, um die Gesundheitsbranche neu zu gestalten," unterstützt Jacky Abitbol, Partner bei Cathay Innovation. "AQEMIA verkörpert die Zukunft der Arzneimittelforschung, indem es die Leistungsfähigkeit der KI mit der Quantenmechanik verbindet. Angetrieben von Maximilien und Emmanuelle steht die Vision des Unternehmens voll und ganz im Einklang mit der DNA von Cathay Innovation, da sie darauf abzielt, die Molekülforschung und die Pharmaindustrie als Ganzes tiefgreifend zu verändern. Unsere Partnerschaft geht über die Kapitalunterstützung hinaus; wir setzen unsere Erfahrung bei der Skalierung von KI-gesteuerten Unternehmen auf der ganzen Welt, insbesondere in den USA und Asien, ein, während AQEMIA seinen Weg in die Klinik beschleunigt und seine globale Wirkung ausbaut."

Zusätzlich zum Erreichen des Finanzierungsmeilensteins von 100 Millionen US-Dollar kündigt AQEMIA die Eröffnung seines Londoner Büros an, das für Januar 2025 im Stadtteil King's Cross geplant ist. Diese Expansion stärkt die Präsenz von AQEMIA in den dynamischen Technologie- und Biotech-Sektoren von Großbritannien. Der neue Standort wird Zugang zum reichen Talentpool von Großbritannien bieten, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und Techbio, während das Unternehmen seine globalen Rekrutierungsbemühungen auf allen Ebenen fortsetzt.

AQEMIA wird die Erlöse auch dazu verwenden, seine Technologieplattform weiterzuentwickeln die Vermittlung quanteninspirierter, atomarer Physik an generative KI um die Arzneimittelforschung zu transformieren und innovative und sichere kleinmolekulare Arzneimittel mit hoher Effizienz zu entwickeln. Durch die Vermittlung theoretischer Physik an die generative KI benötigt AQEMIA keine experimentellen Daten zum Training, wodurch wirklich innovative molekulare Designs erschlossen werden, die weiter von bestehenden Molekülen entfernt sind eine zentrale Herausforderung für genAI heute. Die Wirkstoffforschungsplattform hat sich inzwischen bewährt, wie die jüngsten präklinischen Erfolge von AQEMIA zeigen: (i) in ihren am weitesten fortgeschrittenen Onkologieprogrammen mit In-vivo-Ergebnissen, die sich weiter in Richtung klinischer Studien entwickeln, und (ii) durch AQEMIAs 140 Millionen Dollar schwere Zusammenarbeit mit Sanofi, die im Dezember 2023 bekannt gegeben wurde und die bereits das Potenzial der Plattform und ihre starke Anerkennung in der Branche unterstreicht.

AQEMIA ist ein Techbio-Unternehmen der nächsten Generation, das eine der am schnellsten wachsenden Pipelines für die Arzneimittelentwicklung der Welt aufbaut. Unsere Mission ist es, schnell innovative Arzneimittelkandidaten für kritische Krankheiten zu entwickeln. Was uns auszeichnet, ist unsere einzigartige Nutzung von Algorithmen der Physik und der statistischen Mechanik zur Unterstützung der generativen KI, die die Entwicklung neuartiger Arzneimittelkandidaten ohne Rückgriff auf experimentelle Daten ermöglicht. Wir haben bereits mehrere Erfolge in der Arzneimittelforschung innerhalb unserer internen Pipeline und durch die Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen erzielt. Unsere fortschrittlichsten Programme werden derzeit in vivo optimiert.

