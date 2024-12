DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Kursfeuerwerk bei About You

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Erwartungsgemäß wenig tut sich am Mittwoch an den Aktienmärkten in Europa. Das gilt aber nur für die breite Entwicklung, bei Einzelwerten kommt es zu teils sehr starken Kursbewegungen. Allen voran schießt das Papier von About You um über 60 Prozent auf 6,50 Euro nach oben. Treiber ist ein Kaufangebot für den Online-Modehändler durch Zalando zu eben 6,50 Euro je Aktie. Die Zalando-Akte verbilligt sich um 6,2 Prozent

Händler sprechen von einem weiteren von Vorsicht geprägten Handelstag. Der DAX liegt fast unverändert bei 20.330 Punkten, er Euro-Stoxx-50 gibt ganz leicht nach um 0,1 Prozent. Der Euro gibt leicht nach auf Dollar knapp über 1,05 Dollar, am Anleihemarkt sinken die Renditen leicht.

Die Blicke sind auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gerichtet. Sie sind das letzte wichtige Konjunkturdatum, bevor die US-Notenbank kommende Woche ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Ein unerwartet starker Anstieg der Preise könnte die feste Erwartung einer weiteren Zinssenkung am 18. Dezember noch ins Wanken bringen. Der US-Verbraucherpreisindex wird mit einem Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet, in der Kernrate von 3,3 Prozent. Im Vorfeld gehen die Akteure auf Nummer sicher und halten ihr Pulver trocken.

Razzia bei Adidas - Carl Zeiss sehr schwach

Adidas verbilligen sich um 1,2 Prozent. Bei dem Sportartikelhersteller hat am Dienstag eine "behördliche Durchsuchung" im Zusammenhang mit zoll- und steuerrechtlichen Importvorschriften am Hauptsitz in Herzogenaurach und an weiteren Standorten stattgefunden. "Da weiß man nie, was dabei rauskommt", sagt ein Händler.

Für Erstaunen sorgt der erneute Wechsel des Finanzchefs bei Continental. Die Aktie gab zunächst um 1,5 Prozent nach, aktuell liegt sie 0,4 Prozent im Minus. Der bisherige CFO Olaf Schick will das Unternehmen Ende September 2025 vorzeitig verlassen und wieder zurück zu Mercedes-Benz gehen. "Das wirft die Frage auf, warum er Conti so schnell wieder verlassen will", sagt ein Händler.

Tui (-5,9%) stehen ebenfalls unter Druck, obwohl der Reiskonzern laut Marktteilnehmern starke Zahlen vorgelegt hat. Mit dem endgültigen Jahresergebnis habe Tui die Erwartungen deutlich übertroffen. Auch der Wachstumsausblick sei stark. Möglicherweise hätten manche aber auf eine Prognoseerhöhung und damit noch mehr gehofft, heißt es mit Blick auf die Kursreaktion. Dazu sei die Aktie im Vorfeld gut gelaufen.

Bei Bilfinger geht es mit einem Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro um 3,9 Prozent nach oben. "Das ist zwar nur ein mittelgroßer Rückkauf, unterstreicht aber, dass alles bei ihnen rund läuft", sagt ein Händler.

Rasant abwärts um 11,5 Prozent geht es für Carl Zeiss Meditec. Die finalen Jahreszahlen seien noch schwächer ausgefallen als erwartet, der Druck auf die operative Gewinnmarge sei höher als erwartet, heißt es. Zusammen mit einem fallenden Umsatz sei das Jahresergebnis unbefriedigend, dazu werde die Dividende fast halbiert. Außerdem belastet der Ausblick. Carl Zeiss sieht ein anhaltend schwieriges Umfeld.

Mit einem Minus von 4,5 Prozent quittiert der Markt die Dividendenstreichung bei Metro. Sie sei zwar angesichts eines Nachsteuerverlustes verständlich, aber nicht absehbar gewesen. Der Umsatz im Gesamtjahr habe die Erwartungen leicht verfehlt, kommentieren die Analysten von Baader.

Alzchem verlieren 4 Prozent und zeigen sich damit von noch deutlich schwächeren Kursen bereits wieder erholt. Auf den Kurs drückt die Privatplatzierung von 250.000 Aktien. "Der Alzchem-Kurs hat sich in einem Jahr fast verdreifacht, da sind Gewinnmitnahmen verständlich und das Minus sollte nicht überbewertet werden", so ein Händler. Da es bei dem Chemieunternehmen gut laufe, dürfte der Markt das Material gut aufnehmen.

Für lange Gesichter im Handel sorgen auch die Neunmonatszahlen von Inditex. Die Aktie verliert rund 5 Prozent,. Der Umsatz habe zwar nur leicht unter der Erwartung gelegen, das operative Ergebnis aber klar. Die Marge liege deutlich unter den Schätzungen. Dies sei ein Zeichen für hohe Wettbewerbsintensität und den Zwang zu Rabattaktionen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.950,76 -0,0% -0,98 +9,5% Stoxx-50 4.399,85 -0,1% -2,32 +7,5% DAX 20.330,40 +0,0% 1,24 +21,4% MDAX 26.740,47 -0,4% -114,90 -1,5% TecDAX 3.541,72 -0,3% -10,54 +6,1% SDAX 14.119,49 -0,0% -0,68 +1,1% FTSE 8.254,35 -0,3% -26,01 +7,1% CAC 7.392,23 -0,0% -2,55 -2,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,11 -0,01 -0,46 US-Zehnjahresrendite 4,23 +0,01 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:39 Di, 17:03 % YTD EUR/USD 1,0511 -0,2% 1,0510 1,0507 -4,8% EUR/JPY 159,26 -0,4% 159,30 159,82 +2,3% EUR/CHF 0,9289 -0,0% 0,9291 0,9270 +0,1% EUR/GBP 0,8241 -0,0% 0,8241 0,8245 -5,0% USD/JPY 151,51 -0,3% 151,53 152,12 +7,5% GBP/USD 1,2755 -0,1% 1,2753 1,2745 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2775 +0,3% 7,2768 7,2636 +2,2% Bitcoin BTC/USD 98.303,40 +1,4% 98.223,80 96.036,05 +125,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,77 68,59 +0,3% +0,18 -1,7% Brent/ICE 72,36 72,19 +0,2% +0,17 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,545 45,67 -0,3% -0,13 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.693,97 2.694,00 -0,0% -0,03 +30,6% Silber (Spot) 31,81 31,92 -0,3% -0,10 +33,8% Platin (Spot) 935,75 945,00 -1,0% -9,25 -5,7% Kupfer-Future 4,20 4,22 -0,5% -0,02 +6,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

