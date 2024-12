Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan kommt am 19.12. zu ihrer letzten Sitzung des Jahres zusammen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das gestern veröffentlichte BIP des 3. Quartals sei um 1,2% im Jahresvergleich gestiegen und habe damit über den Erwartungen gelegen. Auch die Exporte hätten zuletzt - nicht zuletzt aufgrund der Schwäche des Yen - leicht zulegen können. In Kombination mit ansteigenden Inflationsraten gebe das der BoJ Spielraum für eine weitere Zinserhöhung. Es wäre die dritte Zinserhöhung in den letzten Monaten. Der Leitzins liege derzeit bei moderaten 0,25%. Nach einer Stärkephase im November habe EUR/JPY die Marke von 156,00 nicht durchbrechen können und habe seit Anfang Dezember knapp 2% abgewertet. (11.12.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...