Paris (www.fondscheck.de) - Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November führte zu einer außergewöhnlichen Kaufwelle bei Aktien-ETFs, so Amaundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gesamtzuflüsse in europäische UCITS-ETFs entsprachen zwar denen des Vormonats, Anleger investierten jedoch 28,6 Mrd. Euro in Aktien- und nur 500 Mio. Euro in Anleihe-ETFs. ...

