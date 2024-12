Bisher ist BYD in Europa noch nicht der ganz große Wird gelungen, wodurch das Unternehmen sich aber nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch Einfuhrzölle der EU scheinen an der Expansionsstrategie nichts zu ändern. Tatsächlich plant BYD, diese mit dem Aufbaue eines Werks in Ungarn zu egalisieren. Es dauert aber noch etwas, bis die Produktion beginnt.Wie bei "Capital" zu lesen ist, plant BYD (CNE100000296) momentan mit dem Hochlauf der Produktion für Ende 2025. Dann sollen zunächst Dolphin und Atto 3 vom Band rollen und das Segment der ...

