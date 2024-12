© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Michael Saylor von MicroStrategy hat es versucht - konnte aber Microsoft nicht davon überzeugen, in seine Fußstapfen zu treten und in Bitcoin zu investieren."Microsoft kann es sich nicht leisten, die nächste Technologiewelle zu verpassen, und Bitcoin ist diese Welle", sagte Saylor in einer Videopräsentation, die er letzte Woche auf X veröffentlichte. Der Beitrag wurde mehr als 3 Millionen Mal angesehen. [twitter]1863323760511627565[/twitter] In seiner dreiminütigen Präsentation zeigte Saylor eine Grafik, aus der hervorgeht, dass Bitcoin zwischen August 2020 und November 2024 jährliche Renditen von 62 Prozent erzielte, verglichen mit 18 Prozent für Microsoft und 14 Prozent für den S&P 500. …