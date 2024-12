Die Nordex Group hat einen historischen Schritt gemacht: Mit dem ersten Auftrag in Montenegro liefert der Windkraftspezialist acht hochmoderne Turbinen des Typs N163/6.X an den Energieversorger EPCG. Dieses Großprojekt markiert nicht nur den Einstieg von Nordex in den montenegrinischen Markt, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien in der Balkanregion. Schlüsselprojekt: Windpark Gvozd bei Nikšic Der 55-MW-Windpark Gvozd liegt nahe der Stadt Nikšic im Westen Montenegros und wird nach seiner Fertigstellung über 30 % der aktuell installierten Windkraftkapazität des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...