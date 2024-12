Mainz (ots) -Das ZDF setzt mit zwei neuen Folgen die "37°Leben"-Reihe "Too toxic to handle" fort. In Teil 1, "Friendship-Desaster", ab Freitag, 13. Dezember 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und am Sonntag, 15. Dezember 2024, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen, steht das Thema Freundschaft im Fokus. In Teil 2, ab Freitag, 19. Dezember 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und am Sonntag, 22. Dezember 2024, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen, geht es um die Beziehung zu Schwiegereltern - die nicht selten toxisches Potential hat. Der Psychologe Dr. Leon Windscheid ist in beiden Folgen wieder als Experte dabei - ordnet ein und erklärt."Friendship-Desaster": Freundschaften können in eine emotionale Schieflage geraten und sogar toxisch werden. Wie kann es sein, dass die gefühlt beste Freundin hinter dem Rücken lästert und manipuliert? Und wie soll man damit umgehen? "37°Leben" hat mit Steffi (37) und Mascha (27) gesprochen, die Einblicke in ihre Gefühlswelten geben. Nach Vertrauensbrüchen und Sticheleien durch ihre "beste" Freundin, fühlte Steffi nur noch Wut, Ohnmacht und Verzweiflung. Auch Mascha (27) wurde enttäuscht. In ihrer Freundschaft zu zwei Mädchen fühlte sie sich so manipuliert und unter Druck gesetzt, dass sie therapeutische Hilfe brauchte. Psychologe Dr. Leon Windscheid ordnet die Erfahrungen der beiden Frauen ein und erklärt, warum es manchmal besonders schwerfällt, sich aus Freundschaften, die nur noch schaden, zu lösen, und wie es dann doch gelingen kann."Schwiegereltern": Klischee "Schwiegermonster" - viel gefürchtet und verflucht. Leider verhalten sich Schwiegereltern nicht selten toxisch. "37°Leben" hat Berenike (35) und Aischa (21) getroffen. Weil sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat, hoffte Berenike auf eine harmonische Beziehung zu ihren Schwiegereltern. Doch die lehnen sie so sehr ab, dass Berenikes Selbstbewusstsein und auch ihre Ehe darunter leiden. Unter dem Deckmantel elterlicher Sorge wurden ihre Schwiegereltern plötzlich übergriffig. Nicht nur, dass sie sich in das Liebesleben ihres Sohnes einmischten, auch in der Erziehung des Enkels handelten sie gegen den Willen der jungen Eltern. Dr. Leon Windscheid ordnet die Erfahrungen der beiden Frauen ein und erläutert, warum Beziehungen zwischen Generationen häufig angespannt sind und wie Konflikte reduziert werden können.Beide Filme werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37Leben°" erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Ftootoxictohandle&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C69f0dc8db84a4a07489208dd151254a8%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638689890703075930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OCNG2ZYXoS1tgKyYvhYk%2B0AepXUovTIcEhWpOr5XIGw%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie die "37°Leben"-Reportagen als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-too-toxic-to-handle) (nach Log-in).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5928255