Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Dezember 2024 zwei Mitglieder neu in den Sportrat bestellt. Sarah Hundert und Roger Beck, beide aus Schaan, werden vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2028 im Gremium mitwirken. Sie ersetzen Hansjörg Lingg aus Schaan und Georges Lüchinger aus Ruggell, deren Mandatsperiode am 31. Dezember 2024 ausläuft. Weitere Mitglieder des Sportrats sind die Vorsitzende Biggi Beck-Blum aus Triesenberg, Martina Trefzer aus Triesen sowie Hans Lichtsteiner aus Zofingen.Zur Sicherung der Qualität und des Know-how-Transfers wurde mit Beginn der Mandatsperiode am 1. Januar 2023 eine Staffelung der Mandatsdauern für die Mitglieder eingefügt. Zwei Mitglieder wurden für jeweils zwei Jahre und drei Mitglieder für jeweils vier Jahre bestellt. Entsprechend endet die Mandatsperiode zweier Sportratsmitglieder mit dem 31.12.2024.Die Regierung bedankt sich bei den ausscheidenden Mitgliedern für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit in der ablaufenden Mandatsperiode. Den neuen Mitgliedern dankt sie für ihre Bereitschaft, im Sportrat mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.