Der Online-Modehändler Zalando sorgt mit der geplanten Übernahme des Hamburger Konkurrenten About You für Aufsehen im deutschen E-Commerce-Sektor. Das Übernahmeangebot liegt bei 6,50 Euro je Aktie, was einem Aufschlag von 67 Prozent gegenüber dem letzten Börsenkurs entspricht. Bereits jetzt hat sich Zalando durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern knapp drei Viertel des Grundkapitals gesichert. Die Zalando-Aktie reagierte im frühen Handel mit deutlichen Kursverlusten von etwa 9 Prozent auf die Ankündigung.

Geschäftsaussichten nach Fusion

Die Zusammenführung beider Unternehmen verspricht bedeutende Synergieeffekte, insbesondere in den Bereichen Logistik und Zahlungsabwicklung. Bis 2028 strebt das fusionierte Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent an. Die operative Gewinnmarge soll sich in diesem Zeitraum bei sechs bis acht Prozent einpendeln, mit einer langfristigen Perspektive von zehn bis dreizehn Prozent. Der Abschluss der Übernahme wird für den Sommer 2025 erwartet.

