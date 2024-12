Die Zalando-Aktie verliert am Mittwoch in der Spitze -8%, nachdem der DAX-Konzern eine überraschende Übernahme angekündigt hat. Doch was steckt konkret dahinter? Und wie kann es mit den Papieren jetzt weitergehen? Übernahme von About You Am Mittwoch hat der Modekonzern Zalando überraschend angekündigt, den kleineren Konkurrenten About You übernehmen zu wollen. Die Transaktion soll dabei zu einem Kurs von 6,50 € erfolgen, während die Papiere zuvor ...

