Adobe präsentiert in der Nacht zu Donnerstag seine Geschäftszahlen. Aber nicht nur eine Steigerung des Gewinnes wird dabei für die Aktionäre wichtig sein.Adobe hat kürzlich eine Reihe von Initiativen im Bereich künstliche Intelligenz gestartet. Das Unternehmen hat die Einführung von KI-Updates für seine Fotodienste fortgesetzt und die neue Technik im letzten Monat in sein Stockfotografie-Geschäft aufgenommen. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird das Unternehmen auch daran gemessen werden, welche innovative Kraft und Möglichkeiten es hat, und wie konkret beispielsweise KI-basierte Dienste Rentabilität und Umsatz steigern könnten. Um hier an Glaubwürdigkeit und Innovation zu …