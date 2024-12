Die Stabilus SE hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlicht, die ein Umsatzwachstum von 7,5% auf EUR 1,31 Mrd. zeigen, getrieben durch die Übernahme von Destaco, jedoch mit enttäuschender organischer Performance. Die berichtete EBIT-Marge sank von 11,3% im Vorjahr auf 8,7%, belastet durch höhere Arbeitskosten und eine schwächere Marktnachfrage, insbesondere in der EMEA-Region und den Amerikas. Die Bandbreite des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigt unsicher, mit einer Umsatzerwartung von EUR 1,30-1,45 Mrd. und einer bereinigten EBIT-Marge von 11-13%, was die Marktunsicherheiten unterstreicht. Die hohe Nettoverschuldung (3,3x EBITDA) belastet die finanzielle Stabilität, was zu einem reduzierten Dividendenvorschlag von nur EUR 1,15 pro Aktie führte, verglichen mit den erwarteten EUR 1,75. Während Diversifizierungsbemühungen Potenzial zeigen, mahnen schwache Margen und begrenztes Wachstum zur Vorsicht. Dies führt zu niedrigeren Schätzungen und einem deutlich reduzierten Kursziel von EUR 42,00 (vorher EUR 62,00). Die Empfehlung von mwb research bleibt jedoch KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE