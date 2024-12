News von Trading-Treff.de Die Shopify Aktienanalyse zeigt nun wieder Gewinne in der Bilanz auf und weiteren Wachstumsschub durch KI. Was macht die Aktie daraus? Jetzt kommt die KI bei Shopify zu Hilfe Shopify ist ein führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 als unverzichtbare Plattform für den Online-Handel etabliert. Mit Hauptsitz in Ottawa, Kanada, bietet Shopify Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...