MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Er begrüße die Übernahmeofferte für About You, schrieb Analyst Volker Bosse in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts eines Barmittelbestands von 2,4 Milliarden Euro per Ende des dritten Quartals könne sich Zalando den Kaufpreis von rund 1,1 Milliarden Euro leisten. Die Transaktion sei ein kühner Konsolidierungsschritt in der europäischen Online-Modehandelsbranche, die Zalandos Profitabilität aber kurzfristig belasten sollte. Denn About You schreibe immer noch rote Zahlen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 09:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111