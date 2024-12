Stuttgart (ots) -Neuer Standort Bleialf in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegsDer Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Bleialf verbessert sich in den jeweiligen Regionen die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR RP"/Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 RP, SWR Kultur, SWR3, SWR4 RP (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz, SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen RegionenDie Inbetriebnahme des Standortes Bleialf erfolgt am Mittwoch, den 11. Dezember 2024. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung rechts und links der A60 zwischen Grenzübergang Steinebrück und Waxweiler, entlang der E29 zwischen Arla-Kreisel und bis nördlich von Olzheim sowie zwischen Lützkampen, Waxweiler, Schönecken, Weinsheim, Schönfeld und im Grenzgebiet zu Belgien im Frequenzblock (Kanal) 11A.Digitale Qualität im AutoradioDAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR,technischeberatung@SWR.de, Tel. 07221 929 23234, wenden.Informationen und Foto unter http://swr.li/dab+_in_bleialf_eifelFotos auf www.ARD-foto.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=05%7C02%7CClaudia.Lemcke%40swr.de%7Cc2d9af43f7c243f21f0f08dcc02730cc%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638596521770143166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WYdG0OrttS7%2BLzi3RFVTdVEEqtxY1QnzLrzm8owD29g%3D&reserved=0)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5928373