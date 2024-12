© Foto: Uli Deck/dpa

Der Goldpreis bleibt stabil in der Nähe seines Zweiwochenhochs. Unterstützt wird der Preis von geopolitischen Spannungen und der Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken könnte. Vor dem mit Spannung erwarteten US-Inflationsbericht zeigt sich der Markt optimistisch. Am Donnerstagmorgen lag der Spotpreis für Gold bei knapp unter 2.700 US-Dollar pro Unze, was dem höchsten Stand seit dem 25. November entspricht. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf den Verbraucherpreisindex (CPI) der USA, der für November einen Anstieg von 0,3 Prozent zeigen dürfte. "Ein erwarteter CPI-Wert gibt der Fed praktisch grünes Licht für eine Zinssenkung in der nächsten …