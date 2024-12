DJ MARKT USA/Spannung vor Inflationszahlen - Walgreens unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

Das Warten auf neue Preisdaten an den US-Börsen geht zu Ende. Um 14.30 Uhr MEZ, also eine Stunde vor Handelsbeginn, werden die Teuerungsraten für November veröffentlicht. Je nachdem wie sie ausfallen, haben sie das Potenzial die Zinssenkungserwartung und damit auch die Anleihe- und Aktienkurse stärker zu bewegen. Zunächst zeichnet sich aber eine wenig veränderte Eröffnung ab.

Angesichts der seit einiger Zeit am Terminmarkt bereits sehr hoch eingepreisten Wahrscheinlichkeit für eine Senkung am 18. Dezember trauen manche Marktteilnehmern den Preisdaten aber nicht mehr zu, noch für eine Änderung zu sorgen. Aktuell wird mit 86-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbanker gesetzt. Beim Anstieg der Verbraucherpreise lautet die Prognose auf Jahressicht auf 2,7 Prozent und in der Kernrate auf 3,3 Prozent. Zum Vergleich: Im Oktober betrugen die Anstiege 2,6 bzw. 3,3 Prozent.

Bei den Einzelaktien zeichnen sich Gewinne bei General Motors ab, die vorbörslich um 1,8 Prozent zulegen. Das Unternehmen zieht einen Schlussstrich unter sein Cruise-Robotaxi-Programm. Nach fast einem Jahrzehnt und 10 Milliarden Dollar Entwicklungskosten ist der Autobauer zur Erkenntnis gelangt, dass der Zeit- und Kostenaufwand zu hoch ist und führt auch zunehmende Konkurrenz zur Begründung an. Vorrang soll jetzt die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen haben.

Walgreens Boots Alliance soll laut dem Wall Street Journal in Gesprächen über einen Verkauf an den Finanzinvestor Sycamore Partners sein, wodurch die Aktie der Apothekenkette von der Börse verschwinden würde. Walgreens geben auf Nasdaq.com um gut 3 Prozent nach.

Bei Dave & Buster's Entertainment ist der Chef zurückgetreten, nachdem sich der Umsatzrückgang bei dem Restaurant- und Spielhallenbetreiber im vergangenen Quartal beschleunigt hat. Der Kurs fällt um gut 15 Prozent.

Der Videospielhändler Gamestop hat dank geringerer Ausgaben einen Quartalsgewinn erzielt. Das zu den sogenannten Meme-Aktien zählende Papier verteuert sich um 3,3 Prozent,

Stitch Fix hat seine Umsatzprognose angehoben, nachdem der Online-Personal-Styling-Dienstleister die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hatte. Die Aktie macht einen Satz um über 20 Prozent nach oben.

December 11, 2024 05:24 ET (10:24 GMT)

