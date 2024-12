NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Reisekonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr weitgehend die Erwartungen erfüllt und über eine zuletzt gute Entwicklung berichtet, schrieb Analystin Jaina Mistry in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An den durchschnittlichen Markterwartungen für 2024/25 dürfte sich nichts ändern - diese lägen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bereits am oberen Ende der Unternehmens-Zielspanne./gl/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 01:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 01:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TUAG505