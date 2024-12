NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Die Frachtvolumina wüchsen weiterhin deutlich schneller als die Weltwirtschaft, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage könnte im Vorfeld potenzieller neuer Zölle im Januar und des erneuten Risikos eines Streiks in den Häfen an der US-Ostküste weiter anziehen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 15:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004