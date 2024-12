ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Nettoumsatz liege sowohl unter der Markterwartung als auch unter seiner Annahme, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das Wachstum des Modekonzerns in lokalen Währungen. Der starke Kursanstieg seit Jahresbeginn spreche für einen schwächeren Aktienkurs am Mittwoch./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 07:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0148396007