GIGABYTE Technology ist bekannt für seine bahnbrechenden Innovationen in der Computertechnologie und steht weiterhin an der Spitze von Entwicklungen, die die Branche neu definieren. Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird GIGABYTE auf der CES seine neuesten Durchbrüche im Bereich High-Performance-Computing und Personal-Computing-Lösungen vorstellen.

Unter dem Thema "ACCEVOLUTION" wird der Stand von GIGABYTE eine vielseitige Palette modernster Technologien präsentieren. Zu den Highlights gehören:

Rack-Scale Cluster-Computing-Lösung für Großrechenzentren

für Großrechenzentren KI-Server , die " Superchips " der nächsten Generation unterstützen

, die " " der nächsten Generation unterstützen Fortschrittliche Kühltechnologien zur Optimierung der Energieeffizienz und Leistung

zur Optimierung der Energieeffizienz und Leistung Workstations , die auf kleinere Workloads zugeschnitten sind

, die auf kleinere Workloads zugeschnitten sind Mini-PCs, Embedded-Systeme und Fahrzeugplattformen, die für Endpoint- und kommerzielle Anwendungen konzipiert sind

Durch diese Innovationen zeigt GIGABYTE, wie Rechenleistung den Fortschritt der KI vorantreibt und es Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Einzelpersonen ermöglicht, neue Meilensteine in der KI-Innovation über verschiedene Disziplinen und Maßstäbe hinweg zu erreichen.

Das Bestreben von GIGABYTE, High-Performance-Computing-Produkte zu entwickeln, hat den weltweiten technologischen Fortschritt und die KI-Innovation vorangetrieben. Dank starker Partnerschaften mit Branchenführern liefert GIGABYTE kontinuierlich fortschrittliche KI-Serverlösungen, die nach jeder Generationserneuerung schnell einsatzbereit sind. Auf der CES 2025 wird GIGABYTE Folgendes präsentieren:

KI-Server , die mit der AMD Instinct MI300-Serie, Intel® Gaudi® 3-Beschleunigern und NVIDIA HGX ausgestattet sind.

, die mit der AMD Instinct MI300-Serie, Intel® Gaudi® 3-Beschleunigern und NVIDIA HGX ausgestattet sind. Das revolutionäre NVIDIA GB200 NVL72-Modul, das als das "weltweit leistungsfähigste" für KI-Inferenz angepriesen wird und die 30-fache Leistung der H100-GPUs bietet.

Mit seiner innovativen "Rack-as-a-GPU"-Architektur setzt der GB200 NVL72 neue Maßstäbe für KI-Computing. Messebesucher haben die Möglichkeit, diese bahnbrechende Technologie aus erster Hand zu erleben und mit GIGABYTE-Experten über die Gestaltung der Zukunft von KI-gesteuerten Lösungen zu diskutieren.

High-Performance-Computing trifft auf Nachhaltigkeit

Mit seinen All-in-One-Lösungen für Direct Liquid Cooling (DLC) definiert GIGABYTE das Thema Kühleffizienz neu und treibt so die KI-Entwicklung weiter voran.Dieses umfassende System integriert Server, spezielle Cooling-Kits und Racks mit nahtloser Kompatibilität zu CDUs von Branchenführern wie CoolIT und Motivair. Durch die Überwindung der Einschränkungen herkömmlicher Luftkühlung gewährleistet GIGABYTE eine optimale Rechendichte, verbesserte Systemstabilität und einen energieeffizienten Betrieb in modernen Rechenzentren.

Die Server von GIGABYTE, die mit den neuesten Prozessoren von AMD, Intel und NVIDIA ausgestattet sind, basieren auf DLC und bringen Spitzenleistung mit umweltbewusstem Design in Einklang. Durch die Verbesserung der Kühleffizienz und die Steigerung der Rechenleistung verbinden diese Lösungen technologischen Fortschritt mit Nachhaltigkeit.

Vorantreiben der KI-Kommerzialisierung und Embedded-Innovationen

GIGABYTEs Expertise im Motherboard-Design hat das Unternehmen als wichtigen Akteur im Bereich des industriellen Computings und der KI-Kommerzialisierung positioniert. In Zusammenarbeit mit NVIDIA bietet GIGABYTE Embedded-Systeme mit Jetson Orin-Modulen an, die in zahlreichen Branchen für industrielle Automatisierung, automatisierte optische Inspektion (AOI), Fehlererkennung, Edge-Computing und Robotik weit verbreitet sind. Gleichzeitig liefert die BRIX Mini-PC-Serie, die über Prozessoren mit integrierten Neural Processing Units (NPUs) verfügt, fortschrittliche KI-Benutzererlebnisse in einem kompakten Design.

Beschleunigung autonomer Technologien

Die Konvergenz von Rechenleistung und künstlicher Intelligenz treibt die Entwicklung autonomer Technologien wie selbstfahrende Autos, Busse und Unmanned Surface Vehicles (USVs) voran. GIGABYTE leistet weiterhin Pionierarbeit bei der Entwicklung intelligenterer, sichererer Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Telematik und stärkt so seine Position in der kritischen Automobilelektronik.

Revolutionierung des High-End-PC-Erlebnisses

GIGABYTEs AORUS AI PCs setzen neue Maßstäbe für Gamer und Experten mit Funktionen wie:

AI Boost: Dynamische Übertaktung für intensive Gaming-Sessions.

Dynamische Übertaktung für intensive Gaming-Sessions. AI Power Gear: Intelligentes GPU-Toggling für eine verlängerte Akkulaufzeit bei mobiler Nutzung.

Intelligentes GPU-Toggling für eine verlängerte Akkulaufzeit bei mobiler Nutzung. AI Generator: Generative KI-Funktionen auf dem Gerät für nahtlose Produktivität.

Auf der CES 2025 bekräftigt GIGABYTE sein Engagement, technologische Innovationen voranzutreiben, die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu gestalten und bahnbrechende Lösungen für alle Computer-Ökosysteme zu liefern.

Besuchen Sie die CES-Event-Website von GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Events/CES

