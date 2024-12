Der Mode-Konzern Zalando hat hat am Mittwoch überraschend ein Angebot für den Konkurrenten About You abgegeben. Um fast 65 Prozent geht es für die Papiere des Übernahmeziels nach oben. Die Zalando-Papiere sackten hingegen in Spitze fast zehn Prozent ab, haben sich mittlerweile aber wieder etwas stabilisiert.Zalando schmiedet mit der Offerte für About You an einem deutschen Online-Riesen im Bereich Modehandel. Geboten werden 6,50 Euro je Aktie, nachdem der Schlusskurs am Vortag 3,90 Euro betragen ...

