Hamburg (ots) -Die Kontrast Personalberatung GmbH, erfahrene Headhunter für medizinisches Fachpersonal (https://www.kontrast-gmbh.de/headhunter-medizin/), übernimmt die Direktansprache für Fachärzte in Hämatologie/Onkologie sowie Pneumologie. Für zwei renommierte Rehabilitationskliniken der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Bayern sucht die Hamburger Personalberater Fachärzte und bietet umfassende Unterstützung bei der Besetzung dieser anspruchsvollen medizinischen Führungspositionen.Gezielte Headhunting-Dienstleistungen für die DRV-KlinikenDer Auftrag umfasst zwei zentrale Vakanzen: die ständige Chefarztvertretung Hämatologie/Onkologie (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-chefarzt/30417/) in einer spezialisierten DRV-Klinik sowie die Chefarztvertretung im Bereich Pneumologie (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-pneumologie/30420/) in einer weiteren DRV-Rehaklinik in Bayern.Dank ihrer Expertise im Gesundheitswesen und ihres umfassenden Ärztepools haben die Hamburger Headhunter bereits mit der Direktansprache geeigneter Kandidaten begonnen. Dabei kommen auch modernste Remote-Recruiting-Technologien zum Einsatz, die gezielt auf die individuellen Anforderungen der DRV-Kliniken abgestimmt sind.Kontrast - Ein starker Headhunter Partner im Gesundheitswesenspezialisierten Talentpool für medizinisches Fach- und Führungspersonal haben sich die Hamburger als führender Partner im Bereich Gesundheitswirtschaft etabliert - der Fokus liegt auf Qualität, Diskretion und passgenaue Personal-Vermittlungen."Unser Ziel ist es, nicht nur geeignete Kandidaten zu finden, sondern die besten Köpfe für unsere Auftraggeber zu gewinnen. Dafür setzen wir auf individuelle Beratung, professionelle Auswahlverfahren und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden", erklärt Geschäftsführer Dip.-Kfm. Ingo Scheider.Remote Recruiting auf höchstem NiveauDurch die Kombination aus digitaler Direktansprache und persönlicher Betreuung gewährleistet die Kontrast Personalberatung GmbH eine schnelle und effiziente Besetzung der Positionen - selbst bei spezialisierten Anforderungen wie in der Hämatologie/Onkologie und Pneumologie.Die neuen Projekte in Bayern unterstreichen die Kompetenz und Reichweite der Hamburger Personalberatung, die bundesweit Fachärzte und medizinisches Führungspersonal für Kliniken, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen rekrutiert.