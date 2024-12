Delaware (www.anleihencheck.de) - Die Ergebnisse der jüngsten US-Wahlen werfen nicht nur geopolitische Fragen auf, sondern stellen auch die Kapitalmärkte vor neue Herausforderungen, so die Experten von Lazard Asset Management.Im Fokus stehe dabei die Entwicklung von Zinsen und Währungen. Michael Weidner, Portfoliomanager/Analyst und Co-Head des Global Fixed Income Teams bei Lazard Asset Management, kommentiere die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und betone: "Renten gewinnen als Absicherung im Portfolio wieder an Bedeutung. Neben ihrer stabilisierenden Wirkung bieten sie Investoren auch laufende Erträge. Gerade jetzt kommt es jedoch darauf an, die passende Duration und das richtige Risikoprofil zu wählen." ...

