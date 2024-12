New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird ihre Leitzinsen am Donnerstag höchstwahrscheinlich um weitere 25 Basispunkte senken, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Gestützt werde diese Entscheidung von den eigenen Wirtschaftsprognosen, die seit mehreren Quartalen einen zu langsamen Rückgang der Inflationsrate und parallel dazu auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten würden. Da das Mandat der EZB klar der Kampf gegen die Inflation und nicht die Reduzierung des Rezessionsrisikos sei, sähen die Währungshüter bisher keine Dringlichkeit, um ihre Zinssenkungen zu beschleunigen. Insbesondere vor dem Hintergrund hoher Unsicherheiten wie einem Handelszollkrieg von Trump, der im nächsten Jahr anstehen könnte, werde die EZB ihren Kurs fortsetzen und ihre restriktive Geldpolitik nur schrittweise und vorsichtig aufheben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...