Rehburg-Loccum (ots) -Die beiden langjährig erfolgreichen Familienunternehmen frischli und Brüggen haben gemeinsam das neue Unternehmen The Oat Factory gegründet, das sich darauf spezialisiert, erstklassige Haferdrinks, Haferdrink-Konzentrate und funktionelle Haferprodukte zu entwickeln und herzustellen. Diese Produkte werden zum einen als Private Label im Lebensmitteleinzelhandel vermarktet und zum anderen Industriekunden als individuelle Produktlösungen maßgeschneidert angeboten. Dr. Timo Winkelmann, geschäftsführender Gesellschafter bei frischli, sagt bei der feierlichen Eröffnung der neuen Fabrikation von The Oat Factory am 10. Dezember 2024 in Rehburg-Loccum: "Wir bündeln unsere Kräfte mit dem Unternehmen Brüggen als starkem Partner, dessen Kompetenzen in der Haferbeschaffung und im Vertrieb sich ideal mit unseren Stärken ergänzen. Wir teilen die Überzeugung, dass wir gemeinsam deutlich mehr erreichen können als jeder für sich allein."Gemeinsam erfolgreichZwei starke Partner - frischli als moderner Molkereibetrieb und Brüggen als Experte für Cerealien und die Rohware Hafer - kombinieren ihr Wissen, um den Markt für pflanzliche Milchalternativen zu erobern. frischli und Brüggen freuen sich, umgehend mit der Produktion am Standort von frischli im niedersächsischen Rehburg-Loccum zu starten und bereits Anfang 2025 mit namhaften Anbietern in den Markt eintreten zu können. "Wir werden ein neues Level an Effizienz, Qualität und Geschmack erreichen", ist Johannes Brüggen, persönlich haftender Gesellschafter bei Brüggen, überzeugt. "Damit hoffen wir, mehr Konsumenten an Haferdrinks heranführen zu können."Partnerschaftliche Zukunft"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit frischli", fügt Johannes Brüggen hinzu. "Das Joint Venture erweitert den Anwendungsbereich für unseren Hafer und wird den Markt für Pflanzendrinks nachhaltig verändern." frischli-Geschäftsführerin Kerstin Schmidt ergänzt: "The Oat Factory wird uns ermöglichen, unsere Marktposition zu stärken und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."Vom Haferkorn zur HaferbaseIn der neuen Plant-based-Anlage in Rehburg-Loccum wird die Haferbase hergestellt, die dann zu einem Drink ausgemischt, UHT-erhitzt und schließlich in der neuen Produktionshalle abgefüllt wird. Zum Einsatz kommt dabei ein neuartiger Produktionsprozess, der eine besonders hochwertige Qualität der künftigen Produkte gewährleistet. Um den gesamten Verarbeitungsprozess - von der Rohstoffauswahl bis zur Vermahlung - unter einem Dach zu kontrollieren, wird aktuell eine neue Hafermühle in Rehburg-Loccum gebaut, deren Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2025 geplant ist. Während das Gebäude der neuen Mühle in erster Linie von frischli geplant wurde, liegt die Umsetzung der Anlagentechnik bei Brüggen. "Die enge Zusammenarbeit mit den Experten von Brüggen, die über spezielle Verfahren zur Hafervorbereitung verfügen, garantiert eine effiziente Rohstoffverarbeitung und exzellente Produkteigenschaften", freut sich Henrike Kaluza, technische Projektleiterin bei frischli.