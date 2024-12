Die Adidas-Aktie zeigt sich am Mittwoch volatil, nachdem bekannt wurde, dass die Steuerbehörden eine Razzia am Hauptsitz in Herzogenaurach durchgeführt haben. Trotz dieser beunruhigenden Nachrichten präsentiert sich der Sportartikelhersteller in einer robusten Verfassung: Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro steigern. Besonders beeindruckend entwickelte sich der Gewinn je Aktie, der sich von 1,45 Euro auf 2,48 Euro erhöhte. Die Aktie bewegt sich derzeit mit 241,50 Euro deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 160,20 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten zeigen sich von der Geschäftsentwicklung überzeugt und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 3,98 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 0,70 Euro im Vorjahr rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer deutlichen Erhöhung auf 1,48 Euro. Der durchschnittliche Zielkurs der Experten liegt bei 240,08 Euro.

Anzeige