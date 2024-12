Die meistgehandelten Produkte: TUI mit Gewinnsprung. Aktie gibt dennoch nach!

Der DAX®startete zur Mitte der Woche wieder unverändert. Gestern ging der deutsche Leitindex etwas tiefer aus dem Handel und auch an der Wall Street gaben die Kurse etwas nach. Anleger warten heute gespannt auf die Inflationsdaten aus den USA. Diese könnten dem DAX® neue Impulse geben und ihn aus seiner Beständigkeit locken. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf TUI AG.

TUI hat ein kräftiges Gewinnwachstum gemeldet. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 1,3 Mrd. EUR. Der Umsatz des Touristikkonzerns wuchs um zwölf Prozent auf 23 Mrd. EUR. Das Unternehmen profitierte von der Insolvenz des Konkurrenten FTI. Die Zahlen für diesen Winter liegen höher als zum Vorjahr und auch für den kommenden Sommer scheinen die Zahlen vielversprechend. Die Aktie notiert im Xetra-Handel dennoch knapp 3,5 Prozent tiefer bei 8,15 EUR. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Siemens Energy gehören zu den meistgehandelten Produkten. Auch das Papier des Energietechnikherstellers notiert heute rund 1,5 Prozent tiefer. Dieses Ergebnis resultiert aus kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Die Aktie konnte eine überaus ordentliche Rally im Jahr 2024 hinlegen. Bei den Analysten gibt es jedoch Unstimmigkeiten. Neben optimistischen Zielen gibt es auch neutrale Einstufungen. Zuletzt sind auch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Zalando gefragt. Auch das Papier des Online-Versandhändlers für Mode und Lifestyle steht heute rund 4 Prozent tiefer im Xetra-Handel. Zalando gab heute morgen bekannt, ein Übernahmeangebot für About You abzugeben. Demnach soll Zalando 6,50 EUR pro Aktie bezahlen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put UG0ZSE 24,95 20346,00 Punkte 22835,02 Punkte 8,13 Open End DAX® Put HD270L 2,36 20346,00 Punkte 20554,72 Punkte 73,71 Open End DAX® Put HD2SST 0,30 20346,00 Punkte 20603,00 Punkte 67,74 Open End DAX® Put HD30T4 2,97 20346,00 Punkte 20621,11 Punkte 71,05 Open End Zalando SE Call HD8B05 6,91 32,37 EUR 25,92 EUR 4,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag TUI AG Call HD4XCQ 0,34 8,069 EUR 9,00 EUR 15,29 19.03.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,53 614,90 EUR 700,00 EUR 26,41 19.03.2025 Amazon.com Inc. Call HD9K3M 4,22 225,855 USD 200,00 USD 5,10 17.09.2025 Sanofi S.A. Call HD9FPL 0,30 91,53 EUR 105,00 EUR 31,04 17.12.2025 Tesla Inc. Call HD5QR3 12,37 405,625 USD 360,00 USD 4,80 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Apple Inc. Long HD2N4Y 18,07 247,38 USD 165,22 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 2,33 615,50 EUR 519,03 EUR 7 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 11,87 48,875 EUR 39,52 EUR 5 Open End DAX® Long HD6SGG 13,65 20340,14 Punkte 16266,33 Punkte 5 Open End TUI AG Long HD07UW 3,32 8,086 EUR 6,73 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2024; 10:45 Uhr;

