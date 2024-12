Mit einer Mehrheitsbeteiligung wird MRH Trowe strategischer Partner der FP Finanzpartner AG. Gemeinsam wollen die Unternehmen u. a. das Privatkundengeschäft ausbauen. Der Tätigkeitsschwerpunkt von FP Finanzpartner liegt in Süddeutschland. MRH Trowe wird Mehrheitsgesellschafter bei der FP Finanzpartner AG. Damit ein unabhängiger strategischer Partner in den Kreis der Gesellschafter aufgenommen, wie die Unternehmen bekannt geben. Die Aktionäre veräußern die knappe Mehrheit der Anteile an MRH Trowe. ...

