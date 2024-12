NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Mit Blick auf den Abschluss der Übernahme von Bormioli Pharma widmete sich Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Zielen des Pharma-Verpackungsherstellers für das neue Geschäftsjahr sowie dem mittelfristigen Ausblick. Seine Prognosen für die bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda-Marge) lägen unter der aktuellen Unternehmensplanung, und er geht davon aus, dass Gerresheimer mit der Bekanntgabe der Geschäftsjahreszahlen Ende Februar eine konservativere Zielsetzungspolitik zeigen werde./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 04:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 04:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6