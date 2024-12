TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 11. Dezember 2024 / Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLTV)(OTCQX:TAKOF)(FWB:ABBA) freut sich, die Integration wichtiger Vermögenswerte und Ressourcen von Air Data Systems (ADS) mit Sitz im Vereinigten Königreich (UK) bekannt zu geben, was eine strategische Erweiterung seines globalen Ökosystems für Luftfahrtlösungen markiert. Diese Kooperation stärkt die Position von Volatus als führendes Unternehmen im Bereich der Datenerfassung und Logistik, indem sie neue Möglichkeiten und Partnerschaften in kritischen Branchen eröffnet.

ADS ist auf die Rationalisierung großer und komplexer Vermessungs- und Datenerfassungsprojekte für industrielle Anwendungen in den Bereichen Asset Management, Inspektionsdienste, Öl und Gas, Versorgungswirtschaft und Umweltdienste spezialisiert.

Die Transaktion, die ein Vergütungsmodell auf Erfolgsbasis vorsieht, das an zukünftige Vertragsergebnisse geknüpft ist, bringt die Interessen beider Unternehmen in Einklang und unterstreicht das bedeutende Potenzial dieser Zusammenarbeit. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Volatus die Marke, die Website und die Domain von ADS sowie eine solide Pipeline mit Umsatzmöglichkeiten im Wert von 5 Millionen £ erworben.

Mark Currass, ehemaliger Managing Director von ADS, tritt Volatus Aerospace als Executive Consultant, Global Business Development, bei, um diese Partnerschaft weiter zu stärken. In Anbetracht seiner jahrzehntelangen Erfahrung im UAS-Sektor und nachweislichen Erfolgsbilanz wird Mark Currass die Wachstumsinitiativen anführen und die kombinierten Kompetenzen von Volatus und ADS nutzen, um neue Märkte zu erschließen und Innovationen voranzutreiben.

"Die Integration von Air Data Systems in das Volatus-Ökosystem stellt eine wirkungsvolle Bündelung der Kräfte beider Unternehmen dar", so Glen Lynch, CEO von Volatus Aerospace. "Mit Marks Führungskompetenz und Fachwissen in Kombination mit den Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringt, können wir unsere globale Reichweite erweitern, unsere branchenführenden Fähigkeiten stärken und unseren Kunden in Sektoren wie Öl und Gas, Energieversorgung, öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft einen unübertroffenen Mehrwert bieten."

Diese Partnerschaft stärkt auch die umfangreichen Fähigkeiten von Volatus, einschließlich der Kompetenzen in den Bereichen BVLOS-Betrieb (Beyond Visual Line of Sight), fortschrittliche Thermographielösungen und Geomatikdienste. Mit mehr als 10.000 durchgeführten BVLOS-Flügen und einem branchenführenden operativen Kontrollzentrum setzt Volatus nach wie vor Maßstäbe für Innovation und operative Exzellenz.

Über Volatus Aerospace

Volatus Aerospace ist ein führender Anbieter innovativer globaler Luftfahrtlösungen für Datenerfassung und Logistik. Mit tiefgreifendem technologischem und fachlichem Know-how und über 100 Jahren kombiniertem institutionellem Wissen in der Luftfahrt bietet Volatus sinnvolle Luftfahrtlösungen für Endverbraucher in verschiedenen Branchen, bei denen sowohl pilotengesteuerte als auch ferngesteuerte Luftfahrtsysteme (RPAS oder Drohnen) zum Einsatz kommen. Wir sind bestrebt, betriebliche Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit durch innovative, praxisnahe Luftfahrtlösungen zu verbessern.

Über Air Data Systems

Air Data Systems ist auf innovative Lösungen für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) spezialisiert und bietet fachkundige Dienstleistungen für verschiedene Branchen. ADS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technologie, Technik und Einhaltung von Vorschriften, die nun nahtlos in das globale Ökosystem von Volatus Aerospace integriert ist.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf künftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsergebnisse. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an", oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen bzw. Aussagen zu erkennen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder darauf hindeuten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" (oder andere Abwandlungen der vorgenannten Begriffe. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Informationen über: (i) den erwarteten Nutzen und die geschätzten Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag; (ii) die Geschäftspläne und Erwartungen des Unternehmens; und (iii) Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie auf operativen Plänen, Strategien oder Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Faktoren können auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen, die es von Drittanalysten und anderen Drittquellen erhalten hat, und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse widerspiegeln, die auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements beruhen, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Unternehmens wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen, die das Unternehmen in Anbetracht aller Umstände für angemessen hält. In einigen Fällen werden in dieser Pressemeldung in Verbindung mit Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, wesentliche Faktoren oder Annahmen diskutiert. Zu diesen wesentlichen Faktoren und Annahmen zählen unter anderem: der erwartete Nutzen und die geschätzten Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag; die Kommerzialisierung von BVLOS-Drohnenflügen und die potenziellen Vorteile für das Unternehmen; die Erfüllung der Anforderungen der TSXV für eine fortgesetzte Börsennotierung; sowie unter anderem jene Faktoren, die im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens im Abschnitt "Risk Factors" dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gemacht, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

TSXV: FLT.V

Mediensprecherin

Danielle Gagne

Head of Marketing and Communications

danielle.gagne@volatusaerospace.com

+1-579-977-5066

QUELLE: Volatus Aerospace Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77768Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77768&tr=1



