Die Novo Nordisk-Aktie ist zuletzt in eine deutliche Korrektur geraten und Anleger fragen sich, wie das Papier aus dieser wieder herauskommen soll. Außerdem machen aktuelle Studiendaten zusätzliche Probleme. Doch was ist jetzt zu tun? Das sagt eine neue Studie In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde erstmals der Wirkstoff des Abnehmmedikaments von Eli Lilly mit dem von Novo Nordisk verglichen. Das Ergebnis fiel dabei überraschend eindeutig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...