China stoppt den Export wichtiger High-Tech-Materialien in die USA. Die Folgen? Steigende Preise und Versorgungsengpässe bei Germanium, Gallium und Antimon. Erfahre, warum dieser Schritt die US-Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt und was Du als Anleger wissen musst. China stoppt Export von Germanium, Gallium und Antimon in die USA China hat als Retourkutsche auf die US-Beschränkungen für die Ausfuhr von Halbleitern vergangene Woche angekündigt, ...

