NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Kapitalmarkttag zu Lufthansa Technik auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Größe des Unternehmens und die Lizenzen für die Wartung von Technologien der nächsten Generation dürften ein Wachstum der Sparte über dem Marktniveau in den kommenden Jahren ermöglichen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werde der Lufthansa-Konzern nach wie vor von seinen Fluggesellschaften dominiert, und dort stehe ein schwieriger Turnaround bevor./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 21:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008232125