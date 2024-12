Potsdam (ots) -Im aktuellen CHE-Ranking schätzen Studierende insbesondere die Forschungsorientierung und den Praxisbezug der Lehre am Hasso-Plattner-Institut.Im Fach Informatik zählt die gemeinsame Digital Engineering Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam (UP) weiterhin zu den Top-Adressen für Studierende. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Hochschulranking 2024 des CHE Centrum für Hochschulentwicklung. Das Ergebnis basiert auf einer umfassenden Befragung von Masterstudierenden, die verschiedene Aspekte ihres Informatikstudiums bewertet haben.In fast allen Kategorien erhält das HPI Bestnoten von den Studierenden - und liegt damit insgesamt fast durchweg deutlich über dem Mittelwert aller Hochschulen. Ein besonders starkes Ergebnis erzielt das Institut in den Kategorien "Studienorganisation" und "allgemeine Studiensituation". Die Studierenden loben hierbei die Erreichbarkeit von Lehrenden und die Unterstützung bei Fragen und Problemen sowie die Hilfe bei der Vernetzung der Studierenden untereinander.Auch bei der Forschungsorientierung und beim Praxisbezug der Lehre wurde das hohe Niveau im Vergleich zu anderen Studienorten eindrucksvoll bestätigt. Die Studierenden schätzen besonders die Möglichkeit zu eigenständiger Forschungsarbeit sowie die Beteiligung an Forschungsprojekten des HPI. Überdurchschnittlich bewertet wird zudem die Zahl und die Qualität der Lehrveranstaltungen mit Praxisbezug sowie die Relevanz der vermittelten Kompetenzen für Beruf und Praxis."Die hervorragende Bewertung durch unsere Studierenden ist eine großartige Bestätigung für unsere tägliche Arbeit," erklärt Prof. Tobias Friedrich, HPI-Geschäftsführer und Dekan der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts und der Universität Potsdam. "Unser Ziel ist es, Studierenden eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung zu bieten und sie optimal auf die Praxis vorzubereiten. Das Ergebnis der Befragung zeigt, dass wir beides exzellent miteinander verbinden."Das CHE-Hochschulranking ist seit 25 Jahren das umfassendste und detaillierteste Ranking deutscher Universitäten und Hochschulen. Es bietet Studieninteressierten eine fundierte Orientierungshilfe bei der Auswahl des passenden Studiengangs.Pressekontakt:Pressekontakt: presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007820/100926811