Künstliche Intelligenz (KI) bietet Lösungen für komplexe Herausforderungen und verändert damit auch das Projektmanagement. Viele Projektmanager tun sich jedoch schwer, KI-Anwendungen zu finden, die im Alltag tatsächlich nützlich sind. Planforge, ein führender Anbieter von Projekt- und Portfoliomanagement-Software (PPM), stellt sich genau dieser Herausforderung.

Die neue KI-Initiative des Unternehmens konzentriert sich darauf, Funktionen zu identifizieren und zu entwickeln, die Projektmanagern praktische Unterstützung bieten und speziell auf das standardbasierte Projektmanagement in Europa ausgerichtet sind. Die ersten Anwendungsfälle werden in der kommenden Version Planforge 25 im Jahr 2025 eingeführt. Sie beinhalten KI-unterstützte Anwendungen, die Projektplanungsprozesse verbessern und es Managern erleichtern, klare Ziele zu definieren. Diese Initiative ist der Auftakt für das langfristige Engagement von Planforge, KI-basierte Lösungen für das Projektmanagement zu entwickeln.

Umfassende Analysen und praxisorientierte Anwendungsfälle

Aufbauend auf 15 Jahren Erfahrung im Projektmanagement hat Planforge umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, wie KI einen echten Mehrwert liefern kann. "Wir haben viele Demonstrationen zum Einsatz von KI im Projektmanagement gesehen. Diese klingen zwar gut in der Theorie, bewähren sich aber nicht in der Praxis.", sagt Gerald Aquila, CEO und Gründer von Planforge. "Unser Ziel ist es, uns auf praxisnahe Anwendungsfälle zu konzentrieren, die den Projektmanagern in ihrem Arbeitsalltag einen Vorteil bringen und wirklichen Mehrwert bieten."

Planforge hat über 30 Kernprozesse im Projektmanagement analysiert, um herauszufinden, wie generative KI und große Sprachmodelle (LLMs) zur Unterstützung von Projektmanagern integriert werden können. Einige dieser Anwendungsfälle sind bereits heute schon umsetzbar. Andere werden wohl erst mit der künftigen Weiterentwicklung von KI realistisch machbar.

Die Rolle der Zusammenarbeit mit Kunden

Planforge legt großen Wert darauf, die KI-Roadmap gemeinsam mit seinen Kunden zu entwickeln, da deren Praxiserfahrung entscheidend für den Entwicklungsprozess sind. Beim diesjährigen Planforge Unite-Event hat das Team aktiv mit Anwendern Ideen und KI-gestützte Anwendungsfälle entwickelt, Herausforderungen diskutiert und wertvolles Feedback gesammelt. Dieser fortlaufende Dialog sorgt dafür, dass die von Planforge entwickelten Lösungen relevant bleiben und die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer erfüllen.

KI-gestützte Anwendungsfälle für das Projektmanagement

Planforge arbeitet daran, die Nutzerfahrung immer weiter zu verbessern. Dazu wird das Unternehmen schrittweise KI-gesteuerte Funktionen einführen. Nachdem diese in realen Umgebungen gründlich getestet wurden, sollen die Neuerungen in ausgewählten Anwendungsfällen zum Einsatz kommen. Zu den wichtigsten Funktionen, die für Planforge 25 vorgesehen sind, gehört die automatische Erstellung von Projektzielen. Diese basiert auf der Projektbeschreibung, verknüpften Ideen und zusätzlichen Metadaten. Dies wird Projektmanagern und Projektverantwortlichen helfen, klarere Ziele zu definieren und so den Planungsprozess effizienter zu gestalten.

Verfügbarkeit

Planforge ist für Teams mit bis zu vier Nutzern kostenfrei. Größere Teams können die Project Work Management Software in einer kostenlosen Testversion 30 Tage lang ausprobieren. Für weitere Informationen oder um zu den Ersten zu gehören, die die neuen KI-gestützten Projektmanagement-Funktionen ausprobieren, kontaktieren Sie bitte das Planforge-Vertriebsteam unter info@planforge.io.

