Nach einem anfänglichen Ausbruch über die 330-Dollar-Marke in der vergangenen Woche hat der Kurs der Coinbase-Aktie in dieser Woche wieder an Schwung verloren. Grund dafür war ein breiter Kursrückgang bei Kryptowährungen. Doch der aktuelle Jahresausblick für 2025 des Vermögensverwalters Bitwise dürfte die Herzen der Anleger wieder höher schlagen lassen.Laut Bitwise könnte sich der Kurs der Coinbase-Aktie bis Ende 2025 auf rund 700 Dollar mehr als verdoppeln. Damit würde Coinbase Charles Schwab als ...

