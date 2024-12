Die Siemens-Energy-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht. In den vergangenem Tagen kommt es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Trotz positiver Signale eines Konkurrenten setzt die Aktie die Korrektur auch am Mittwoch fort. Die Expertenmeinungen gehen derweil komplett auseinander. DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger jetzt handeln.Die Siemens-Energy-Aktie verlor am heutigen Handelstag bis zu 8,7 Prozent und erlebte damit den größten Tagesverlust seit August. Bis zum Vormittag reduzierte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...