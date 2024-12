© Foto: David Zalubowski/AP/dpa

Hier kommt die neue Dosis Inflationsdaten aus den USA, die darüber entscheiden könnte, ob die Beamten der Federal Reserve nächste Woche die Zinssätze senken oder halten.Die US-Verbraucherpreise sind im November schneller als im Vorjahr gestiegen, was daran erinnert, dass die Inflation für politische Entscheidungsträger nach wie vor ein Problem darstellt. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) zeigte eine 12-Monats-Inflationsrate von 2,7 Prozent, nachdem er im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte. Ohne die Kosten für Lebensmittel und Energie lag der Kern-CPI auf Jahresbasis bei 3,3 Prozent und auf Monatsbasis bei 0,3 Prozent. Die …