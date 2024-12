Schon Ziele für 2025? Zumindest beim Investieren sind sie enorm wichtig.

Im letzten Beitrag haben wir darüber gesprochen, wie Sie ein Depot eröffnen - ein wichtiger Meilenstein auf demWeg zu finanzieller Unabhängigkeit. Doch wie geht es jetzt weiter? Die Welt der Finanzen mag am Anfang überwältigend wirken, aber mit klaren Zielen und einer einfachen Strategie können Sie loslegen. In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie man sich klare Ziele setzen kann und Schritt für Schritt mit dem Investieren beginnt.

Ziele setzen: Warum möchten Sie investieren?

Bevor Sie loslegen, ist es wichtig, sich über Ihre finanziellen Ziele klar zu werden. Sie helfen Ihnen, den richtigen Weg einzuschlagen und konsequent zu bleiben. Hier ein paar Fragen, die Sie sich stellen kömen:

Kurzfristige Ziele: Möchten Sie in den nächsten Jahren für eine größere Anschaffung sparen, z. B. ein Auto oder eine Weiterbildung?

Mittelfristige Ziele: Planen Sie, in den nächsten 5-10 Jahren Eigenkapital für eine Immobilie anzusparen?

Langfristige Ziele: Träumen Sie von finanzieller Unabhängigkeit oder möchten Sie für Ihre Altersvorsorge sparen?

Schreiben Sie Ziele auf und halten Sie fest, wie viel Geld Sie dafür benötigen und wie viel Zeit Sie dafür einplanen möchten.

2. Die Grundlage: Ihr finanzielles Fundament prüfen

Bevor Sie Ihr Geld investieren, überprüfen Sie, ob Sie ein solides finanzielles Fundament haben:

Notgroschen: Haben Sie genug Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben? Ein guter Richtwert sind drei bis sechs Monatsgehälter.

Schuldenfreiheit: Falls Sie Konsumschulden haben, wie z. B. Kredite mit hohen Zinsen, sollten Sie diese zuerst abbezahlen.

3. Risiko bestimmen: Welcher Anlagetyp sind Sie?

Investieren ist kein Glücksspiel, aber es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrem persönlichen Risiko wohlfühlen. Stellen Sie sich folgende Fragen:

Wieviel Verlust könnten Sie aushalten, ohne unruhig zu werden?

Wieviel Zeit haben Sie, bis Sie Ihr Geld wieder benötigen?

Ein allgemeiner Tipp: Je länger Ihr Anlagehorizont, desto mehr Risiko können Sie eingehen.

Wenn Sie sich mit diesen 3 Fragen auseinandergesetzt haben, kann es in die Planung gehen. Und damit beschäftigen wir uns in den nächsten Ausgaben. Wir geben Hilfestellung, im vermeintlichen Wald der Investitionsmöglichkeiten den Ausgang zu finden, damit die Welt der Finanzen gar nicht mehr so überwältigend wirkt.