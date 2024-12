EQS-Ad-hoc: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Anleihe

Schletter International B.V.: Merger control approval obtained



11.12.2024 / 15:15 CET/CEST

Amsterdam, 11 December 2024. Reference is made to the announcement published by Schletter International B.V. on 1 August 2024 regarding the Transaction (as defined therein).



Closing of the Transaction was subject to merger control approval by the European Commission, which has been obtained today. The Transaction is therefore expected to close in December 2024.



Contact/notifying person:

Marc Wallowy

Phone +49 1761 9191 195

Email investors@schletter-group.com







