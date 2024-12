Mit der wachsenden Bedeutung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in der Finanzwelt tasten sich auch immer mehr große Institutionen vorsichtig an den Markt heran. Nachdem BlackRock mit seinem Bitcoin-ETF den Anfang gemacht hat, haben nun auch Goldman Sachs-Chef David Solomon und der bekannte Investor Ray Dalio ihre Haltung überdacht.David Solomon sagte am Dienstag auf einer Reuters Next Konferenz, dass Goldman Sachs einen Einstieg in Bitcoin und Ethereum "erwägen" würde, sollten sich die regulatorischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...