MÄRKTE USA/Inflationsdaten nach Geschmack der Aktienanleger

DOW JONES--Das Warten auf neue Preisdaten an den US-Börsen ist am Mittwoch zu Ende gegangen. Der Inflationsdruck in den USA hat im November leicht zugenommen. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise sowohl auf Monats wie auch auf Jahressicht exakt wie vorausgesagt. Anleger dürften die Daten daher als Bestätigung dafür sehen, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird. Dies wird am Zinsterminmarkt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent eingepreist, zuvor hatte dieser Wert klar unter 90 Prozent gelegen. Die Aussicht auf sinkende Zinsen befeuert den Aktienmarkt, der Terminmarkt lässt auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen - die Aktienfutures ziehen an.

"Die Inflationsdaten vom Mittwoch entsprachen den Erwartungen und geben der Federal Reserve grünes Licht für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung im Dezember" urteilt Chefmarktstratege Skyler Weinand von Regan Capital. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten zu Inflation und Arbeitsplätzen ebnen den Weg für die Fed, die Zinsen im Jahr 2025 drei- oder viermal zu senken, aber wahrscheinlich nicht mehr."

Am Rentenmarkt drehen die Renditen mit der nun als fast sicher eingepreisten Zinssenkungswahrscheinlichkeit ins Minus. Auch der US-Dollar kommt von seinem zuvor gesehenen Zweiwochenhoch mit den Zinsspekulationen zurück, der Dollar-Index steigt nur noch um knapp 0,1 Prozent. Der Goldpreis bewegt sich indes kaum.

Die Erdölpreise steigen, obwohl die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage den fünften Monat in Folge gesenkt hat. Allerdings liegt das angepeilte Nachfragewachstum noch immer über dem historischen Durchschnitt. Zudem hat das Kartell seine Pläne zur Erhöhung der Fördermenge verschoben.

GM mit Aufschlägen erwartet

Unter den Einzelaktien zeichnen sich Gewinne bei General Motors ab, die vorbörslich um 1,3 Prozent zulegen. Das Unternehmen zieht einen Schlussstrich unter sein Cruise-Robotaxi-Programm. Nach fast einem Jahrzehnt und 10 Milliarden Dollar Entwicklungskosten ist der Autobauer zur Erkenntnis gelangt, dass der Zeit- und Kostenaufwand zu hoch sei. Vorrang soll nun die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen haben.

Walgreens Boots Alliance soll laut dem Wall Street Journal in Gesprächen über einen Verkauf an den Finanzinvestor Sycamore Partners sein, wodurch die Aktie der Apothekenkette von der Börse verschwände. Dies hatte den Kurs am Vortag nach oben getrieben, nun geben Walgreens um 2,9 Prozent nach.

Bei Dave & Buster's Entertainment ist der Chef zurückgetreten, nachdem sich der Umsatzrückgang bei dem Restaurant- und Spielhallenbetreiber im vergangenen Quartal beschleunigt hat. Der Kurs fällt um 13,7 Prozent. Der Videospielhändler Gamestop hat dank geringerer Ausgaben einen Quartalsgewinn erzielt. Das zu den sogenannten Meme-Aktien zählende Papier verteuert sich um 1 Prozent.

Stitch Fix hat seine Umsatzprognose angehoben, nachdem der Online-Personal-Styling-Dienstleister die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Der Kurs haussiert um 22,8 Prozent. Nach Erhalt eines Übernahmegebots ziehen Figs um 11,3 Prozent an.

