In der Erweiterungszone des Gold-Silber-Projekts Gran Pilar wurde bereits mit den RC-Bohrungen begonnen

Calgary, Alberta - 11. Dezember 2024 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Tranche der im Vorfeld angekündigten und ohne Brokerbeteiligung abgewickelten Privatplatzierung von Wertpapiereinheiten ("Einheiten") abgeschlossen wurde. Im generierten Bruttoerlös in Höhe von 2.105.320 $ (die "Platzierung") ist auch ein Zeichnungsbetrag von 1.800.000 $ des institutionellen Investors Sorbie Bornholm LP ("Sorbie") enthalten, der sich seit dem Jahr 2022 schon mehrmals an den diversen Privatplatzierungen des Unternehmens beteiligt hat. Im Rahmen der Platzierung wurden insgesamt 4.386.083 Einheiten zum Preis von 0,48 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") aus dem Aktienbestand des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant ("Warrant"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum der Platzierung eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,75 $ zu erwerben.

Video-Link: https://youtu.be/CPvYYZNVZFs

"Es freut uns sehr, dass wir die erste Tranche abgeschlossen haben und nun den Beginn der RC-Bohrungen in der Erweiterungszone bekannt geben können", meint CEO Brodie Sutherland. "Diese nächste Bohrphase wird sich auf die unmittelbare Erweiterung der mineralisierten Entwicklungszüge nördlich und nordöstlich der Main Zone konzentrieren und die Abgrenzungen in noch nicht bebohrte Gebiete verschieben. Die aktuellen Ergebnisse der obertägigen Erkundung haben gezeigt, dass sich die Mineralisierung fortsetzt und wir freuen uns schon sehr darauf, weitere Ressourcen erschließen zu können. Unsere Mittel werden in die Intensivierung der Bohrungen, in die Genehmigung neuer Bohrziele im gesamten Erweiterungsgebiet sowie in die Genehmigung und Vorbereitung auf einen geplanten Pilotbetrieb im Jahr 2025 fließen."

Abbildung 1. Bilder von der Wiederaufnahme der RC-Bohrungen im Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen den an der Platzierung beteiligten unabhängigen Vermittlern (Arm's Length Finders) Barprovisionen in Höhe von rund 24.696 $ bezahlt und 51.450 Finders' Warrants ("Finders' Warrants") ausgegeben. Jeder Finders' Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 0,48 $ pro Stück eingelöst werden. Zusätzlich hat Sorbie eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 126.000 $ erhalten, die in Form von 262.500 Stammaktien und 262.500 Warrants zu den vorgenannten Bedingungen entrichtet wurde.

Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Einheiten ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Der Platzierungserlös von Sorbie wird - gemäß den Bedingungen einer Teilungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Sorbie Bornholm LP vom 28. Juni 2022 in der am 10. Dezember 2024 geänderten Fassung sowie einer Treuhandvereinbarung zwischen dem Unternehmen, Sorbie Bornholm LP und Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP vom 28. Juni 2022 in der am 10. Dezember 2024 geänderten Fassung - bei einem Dritten (Treuhänder) hinterlegt und dem Unternehmen über die nächsten 24 Monate in monatlichen Tranchen zu je 75.000 $ ausbezahlt.

Verwendung des Erlöses

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für die weitere Erschließung des Au-Ag-Projekts Gran Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora verwendet.

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes. Es befinden sich 51 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telephone: 1 888 772 2452

Email: mailto:ir@tocvan.ca

The Howard Group

Jeff Walker

VP Howard Group Inc.

403-221-0915

mailto:jeff@howardgroupinc.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert sind es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77773Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77773&tr=1



