Straßburg (ots) -ARTE-FesttagsprogrammSchwerpunkt | Ab dem 14. Dezember auf ARTE und arte.tvZum Jahreswechsel bietet das ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)zahlreiche Highlights - ARTE lädt ein zu festlichen Konzerten und Performances, zu spannenden Spiel- und Fernsehfilmen sowie faszinierenden Dokumentationen. Vom 14. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 zeigt ARTE ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.>> Zum ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEDie Panda-Diplomatie: Chinas flauschige BotschafterWeb Only, 2-teilige Dokumentation | Ab dem 16. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Der flauschig-tapsige Pandabär hat nicht nur das Internet im Sturm erobert - hinter seinem niedlichen Aussehen verbirgt sich auch eine geballte Ladung " Soft Power ". Seit Jahrzehnten verleiht China die Tiere gezielt an Länder, um strategische Allianzen zu schmieden und das eigene Image zu stärken. Wie wurde aus dem einstigen Einzelgänger ein symbolträchtiger Kulturbotschafter?>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026022/)Beckenbauer. Der letzte KaiserOnline First, 3-teilige Dokumentation | Ab dem 31. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Die Doku-Trilogie beleuchtet den Lebensweg der Sportikone zwischen Märchen und Mythos. Sportstars, Politiker, Historiker und Kulturschaffende ergründen dabei, wie sehr Franz Beckenbauers Biografie mit der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklung Deutschlands ab 1945 verknüpft ist und er zum Brückenbauer mit der Welt wurde.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026107/)KINO | FERNSEHFILME | SERIENMiyazaki - Die Natur im BlickOnline First, Dokumentarfilm | ARTE-Festtagsprogramm | Ab dem 13. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Hayao Miyazaki ist der unbestrittene Meister des japanischen Animationsfilms. In seiner über 40-jährigen Karriere hat er ein poetisches, visionäres und tiefgründiges Werk geschaffen, das Philosophie, Ökologie und Animismus miteinander verbindet und damit ein breites Publikum aller Altersgruppen auf allen Kontinenten begeistert. Mit Ausschnitten aus Miyazakis Filmen und seltenem, teilweise unveröffentlichtem Archivmaterial taucht die Dokumentation in das Leben und Werk des japanischen Anime-Meisters ein.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/114615-000-A/)>> Zum ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)Les MisérablesWeb Only,8-teilige Serie | Ab dem 25. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Die britische Fernsehserie von Autor Andrew Davies und Regisseur Tom Shankland basiert auf dem gleichnamigen Klassiker von Victor Hugo. Mit einer herausragenden Besetzung erzählt sie die Geschichte von Jean Valjean, einem ehemaligen Häftling, der unter neuer Identität versucht, seiner Vergangenheit zu entkommen - oder vielmehr Inspektor Javert, der besessen davon ist, ihn vor Gericht zu bringen. Ihr Schicksal kreuzt sich mit dem von Fantine, einer jungen Frau, die immer verzweifeltere Maßnahmen ergreifen muss, um für die Bedürfnisse ihres Kindes sorgen zu können.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025813/)WISSENSCHAFT | ENTDECKUNGDie mongolische AdlerjägerinOnline First, Dokumentarfilm | ARTE-Festtagsprogramm | Ab dem 17. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)In den mongolischen Steppen fängt ein 13-jähriges Mädchen mutig einen Adler. Unter der Führung ihres Vaters trainiert sie den majestätischen Vogel. Ein Dokumentarfilm über eine Reise zur Freiheit und einen symbolischen Akt der Emanzipation in einer von Traditionen geprägten Welt.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/120953-000-A/)>> Zum ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)Bärtierchen - Winzig, aber hart im NehmenOnline First, Dokumentation | ARTE-Festtagsprogramm | Ab dem 28. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Sie haben erstaunliche Eigenschaften, die der Wissenschaft Rätsel aufgeben: Bärtierchen. Die mikroskopisch kleinen Wesen halten extreme Temperaturen ebenso aus wie enormen Druck, giftige Substanzen und radioaktive Strahlung. Die Dokumentation lüftet die Geheimnisse der robusten Winzlinge.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/111040-000-A/)>> Zum ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)KUNST | KULTUR | POPKULTURPrompt: KI übernimmt die KontrolleWeb Only,10-teilige Dokureihe | Ab dem 16. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Ok, die Ergebnisse von KI-Tools wie ChatGPT oder Midjourney sind immer nur so gut, wie die Prompts bzw. Anweisungen, die der Nutzer gibt. Dennoch können einfache und klare Fragen und Befehle an die KI zu kuriosen, manchmal geradezu grotesken Dialogen und Ergebnissen führen - jedoch mit durchaus philosophischen Ansätzen. Eine Reise in die Welt der Prompts zum Sinnieren und zum Schmunzeln, in eine Welt, die durch ein "Remixen" des Autors zu einem großen kreativen künstlerischen Experiment wird.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025909/)GODLYWOOD - Blockbuster im Namen des HerrnWeb Only, Dokumentation | Ab dem 20. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)In den USA macht die Kirche jetzt auch Kino! Willkommen in Godlywood, der christlichen Filmindustrie, die mit ihren Botschaften versucht, Amerika auf den rechten Weg zu bringen. Dieser Film beleuchtet die Beziehung zwischen Kirche und Hollywood: ein Zusammentreffen zweier mächtiger Einflusssphären - eine Geschichte voller Leidenschaft, Konflikte, Geld und Macht.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/118218-001-A/)Pretty Woman - Ein Märchen aus HollywoodOnline First, Dokumentation | ARTE-Festtagsprogramm | Ab dem 27. Dezember auf arte.tv (https://www.arte.tv/de)Overknee-Stiefel und ein unwiderstehliches Lachen - die Liebeskomödie "Pretty Woman" mit Julia Roberts und Richard Gere ist das moderne Märchen vom reichen Mann, der sich in eine Prostituierte verliebt. Mit einer poppig-bunten Bildästhetik erzählt die Dokumentation die erstaunliche Entstehungsgeschichte des Kultfilms von 1990.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/116756-000-A/)>> Zum ARTE-Festtagsprogramm (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025527/)MUSIK | TANZWeihnachtskonzert - Orchestre philharmonique de StrasbourgKonzert | Am 19. Dezember um 20.00 Uhr im Livestream auf arte.tv/concert (https://www.arte.tv/de/arte-concert/)Ein glänzendes Festtagsprogramm aus dem Palais de la Musique et des Congrés in Straßburg: Unter der Leitung von Aziz Shokhakimov spielen die Straßburger Philharmoniker das selten aufgeführte Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Weiter geht es mit der Scheherazade von Nicolai Rimski-Korsakow, frei nach Tausendundeine Nacht. Eine bezaubernde musikalische Reise in den Orient.>> Demnächst auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/122208-000-A/weihnachtskonzert/)Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko und Daniil TrifonovKonzert | ARTE-Festtagsprogramm | Am 31. Dezember um 17.30 Uhr live im TV und online auf arte.tvZum Jahresausklang laden die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko zu einem festlichen Konzert mit Starpianist Daniil Trifonov ein. Im Mittelpunkt steht das Zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms, es folgen Passagen aus Werken von Richard Wagner und Richard Strauss. ARTE-Moderatorin Dorothée Haffner führt durch das Konzert.