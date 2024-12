Leipzig (ots) -Thüringerinnen und Thüringer haben im Herbst ihre Stimmen bei der Landtagswahl abgegeben. Am 12. Dezember folgt nun im Landtag die Wahl des neuen Ministerpräsidenten. Die MDR-Dokumentation "Der Preis der Macht - Das Ringen um Thüringens Regierung" hat den gesamten Prozess der Koalitionsbildung aus dem Blickwinkel von CDU-Landeschef und späterem Ministerpräsident-Kandidaten Mario Voigt sowie allen Partnern exklusiv begleitet - vom Tag der Wahl bis zur Entscheidung im Landtag. Anlässlich der Wahl im Thüringer Landtag ist der Film am 12. Dezember um 18.05 Uhr im MDR-Fernsehen und ab 17 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können die Wahl am 12. Dezember außerdem live im MDR-Programm und auf mdr.de verfolgen.Wenn am 12. Dezember der erste Ministerpräsident einer Brombeerkoalition gewählt wird, dann steckt dahinter eine Geschichte von drei Parteien, die auf dem schwierigen Weg dorthin erst einmal zusammenfinden mussten. Die MDR-Dokumentation "Der Preis der Macht - Das Ringen um Thüringens Regierung" erzählt diese Geschichte aus nächster Nähe - von der Wahlnacht über Geheimtreffen und erste Annäherungen, gelungene Gespräche, Vertrauensbildung, Enttäuschungen und intensive Verhandlungen um wichtige Themen. Die Autorinnen hatten dabei Zugang zu Verhandlungen und Treffen, die üblicherweise hinter den Kulissen stattfinden und der Öffentlichkeit meist verborgen bleiben.Der Fokus der Doku liegt auf dem exklusiven Filmmaterial, das bei den Dreharbeiten mit den beteiligten Parteien entstanden und bisher unveröffentlicht ist. In Kombination mit Material aus aktueller Berichterstattung und Interviews mit den Hauptakteuren, entsteht ein eindrückliches Bild einer schwierigen Regierungsbildung. Die Dokumentation wirft einen Blick auf einen der wichtigsten demokratischen Prozesse, der dem Publikum so noch nicht zugänglich war.Ein Film von Monique Junker und Tatjana Kadegge. Produziert wurde der Film von SAVIDAS filmproduction GmbH und dem MDR.Die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen im MDR-ProgrammDer MDR begleitet die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen vielfältig im Programm. Ab 9.55 Uhr können interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer die Wahl live im MDR- Fernsehen, im Livestream im HbbTV sowie online auf mdr.de und in der MDR AKTUELL-App verfolgen.Am 12. Dezember wird es um 19.30 Uhr außerdem im MDR-Fernsehen ein verlängertes "MDR AKTUELL" inklusive - vorbehaltlich einer erfolgten Wahl - eines exklusiven Interviews mit dem neuen Ministerpräsidenten geben. Auch bei MDR AKTUELL im Radio werden Sondersendungen mit Malte Pieper als Experten im Studio und live-Schalten zu Jan Bräuer im Landtag übertragen.MDR THÜRINGEN berichtet im Radio mit Liveschalten und Kollegengesprächen aktuell von der Entscheidung. Ab 18 Uhr gibt es in der Sendung "Fazit vom Tag" eine zusammenfassende Berichterstattung. Im Fernsehen ist die Ministerpräsidentenwahl das Schwerpunktthema im "MDR THÜRINGEN JOURNAL" ab 19 Uhr.Die Online-Angebote von MDR THÜRINGEN berichten jederzeit aktuell über die Ministerpräsidentenwahl. Schon jetzt gibt es ein FAQ (https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/wahl-ministerpraesident-ablauf-voigt-cdu-afd-100.html): Wie wird die Wahl ablaufen, zeitlich und protokollarisch - vom Beginn der Sitzung bis zur Vereidigung des gewählten Ministerpräsidenten? Und wie geht es danach weiter? Spannend ist auch folgende Frage: Ohne eigene Mehrheit für CDU, BSW und SPD im Landtag - welche Szenarien gibt es für die Ministerpräsidentenwahl?Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5928768