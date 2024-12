Kaiserslautern (ots) -Die Studienangebote in Informatik, Mathematik und Physik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) schneiden sehr gut ab im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Die Studierenden lobten über alle Fächer hinweg insbesondere die allgemeine Studiensituation, die Studienorganisation und die Betreuung durch Lehrende. Die Rankingergebnisse erscheinen in der neuen Ausgabe des ZEIT-Studienführers.Masterstudierende bewerteten die Studienangebote anhand von zehn Kriterien: Allgemeine Studiensituation, Betreuung durch Lehrende, Studienorganisation, Lehrangebot, Unterstützung im Studium, digitale Lehrelemente, Forschungsorientierung, Praxisorientierung, Übergang zum Masterstudium und Unterstützung für Auslandsstudium.In der Informatik sind die Studierenden besonders zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation (4,6 von 5 Sternen) und der Studienorganisation (4,5 von 5 Sternen). Sehr positive Bewertungen vergaben sie auch für die Betreuung durch Lehrende, das Lehrangebot und den Übergang zum Masterstudium (jeweils 4,4 von 5 Sternen). An der Befragung teilgenommen haben Masterstudierende der Fächer Informatik und Sozioinformatik.Die Studierenden im Fach Mathematik bewerteten die Studienbedingungen in vielen Bereich sehr positiv, allen voran den Übergang zum Masterstudium (4,9 von 5 Sternen), die allgemeine Studiensituation und die Studienorganisation (je 4,8 von 5 Sternen). Ebenso zeigten sie sich hoch zufrieden mit der Betreuung durch Lehrende (4,7 von 5 Sternen) sowie mit dem Lehrangebot und der Unterstützung im Studium (je 4,6 von 5 Sternen). An der Befragung teilgenommen haben Masterstudierende der Fächer Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Mathematics International und Finanz- und Versicherungsmathematik.Sehr gute Studienbedingungen bescheinigen die Studierenden auch der Physik: 4,6 von 5 Sternen gibt es zum Beispiel für die allgemeine Studiensituation und die Betreuung durch Lehrende. Zudem lobten sie die Studienorganisation (4,5 von 5 Sternen) ebenso wie das Lehrangebot, die Forschungsorientierung und den Übergang zum Masterstudium (jeweils 4,4 von 5 Sternen). An der Befragung teilgenommen haben Studierende der Fächer Physik, TechnoPhysik, Biophysik und Advanced Quantum Physics.Über das aktuelle CHE-RankingIm neuen Vergleich der Masterangebote werden verschiedene Kriterien - Studierendenurteile und Fakten - ausgewiesen. Hierfür wurden zwischen Januar und August 2024 an den Hochschulen insgesamt rund 7.500 Studierende befragt. Die Studierenden bewerten neben der allgemeinen Studiensituation unter anderem auch das Lehrangebot, die Betreuung und Unterstützung im Studium und digitale Lehrelemente. Die Bewertung wird auf einer 5-Sterne-Skala dargestellt.Das Ranking der Masterstudiengänge ist unter studiengaenge.zeit.de/ranking/master abrufbar. Zudem erscheint es in Auszügen in der kommenden Ausgabe von ZEIT Campus - Erscheinungstermin ist der 12. Dezember.Pressekontakt:Christoph RichterPressesprecher der RPTUE: presse@rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/5928765