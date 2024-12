München (ots) -Als führendes Online-Autoportal stellt Carwow mit einem Quiz zu Fakten und Rekorden aus der Automobilgeschichte seine Expertise unter Beweis und klärt User mit spannenden Hintergrundinformationen auf. Autofans können ihr Wissen nicht nur testen, sondern lernen die Automobilwelt noch besser kennen.Mit 15 ausgewählten Fragen begeben sich Carwow-User, Autofans und diejenigen, die es werden wollen, auf eine interessante Fahrt durch die Epochen der Automobilgeschichte. Von Automarken und -modellen, die durch ihre Rolle in Filmen international bekannt wurden, bis hin zu tiefgreifendem Technikwissen bietet das Quiz vielseitige Einblicke in die Automobilwelt."Das Quiz ist nicht nur als Spaß für unsere Community und Autofans gedacht, sondern zeigt vielmehr, wie stark verankert wir aufgrund unserer User-Insights in der Automobilbranche sind", so Daniel Hohmeyer (https://www.carwow.de/auto-news/autoren/daniel-hohmeyer), bei Carwow verantwortlich für den YouTube-Kanal und Influencer.Hier geht es zum Quiz: Wage das Autoquiz - kannst du den Carwow-Autoexperten schlagen? | carwow.de (https://www.carwow.de/auto-news/3994/carwow-autoquiz)Quiz im Kontext: Über diese Daten-Power und Reichweite verfügt CarwowHinter Carwow steckt eine beeindruckende Kombination aus Reichweite und Marktexpertise:- Über 4 Millionen Besuche und mehr als eine halbe Million Auto-Konfigurationen monatlich - führend im Neuwagen-Bereich- Partnerschaften mit über 2.600 deutschen Vertragshändlern und Herstellern- Angebote für mehr als 500 Neuwagen-Modelle von 50 Marken- Ein globaler YouTube-Kanal mit 9 Millionen Abonnenten und 3 Millionen monatlichen Aufrufen- Über 1.600 News- und Ratgeber-Artikel sowie 700 Auto-TestsCarwow als Bindeglied zwischen digitalem und stationärem AutohandelSiehe beigefügte Grafik.Carwow verbindet nahtlos die Online- und Offline-Welten des Automobilvertriebs. Als vertrauenswürdiger Partner für Händler, Hersteller und kaufinteressierte Nutzer bietet das Portal relevante Daten, Insights und Branchentrends, einschließlich Nachfrageverhalten, Preisentwicklungen und Optimierungen der Marketingeffizienz im Bereich Retail Media. Durch regelmäßige Umfragen mit über 1.000 Teilnehmern gewinnt Carwow wertvolle Erkenntnisse, die allen Marktakteuren zugutekommen.Pressekontakt Carwow:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHVerena KranzE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 14carwow GmbHBettina BergerE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/5928764