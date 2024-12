Die Stammaktien und Optionsscheine der Coincheck Group N.V. werden ab dem 11. Dezember 2024 unter den Bezeichnungen "CNCK" bzw. "CNCKW" an der Nasdaq gehandelt.

Coincheck Group N.V. ("Coincheck"), eine niederländische Aktiengesellschaft und Holdinggesellschaft eines Kryptowährungshandelsunternehmens, und Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. (Nasdaq: THCP, THCPU THCPW) ("Thunder Bridge IV"), ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gaben heute den Vollzug ihres bereits angekündigten Unternehmenszusammenschlusses bekannt. Infolgedessen werden die Stammaktien und Optionsscheine von Coincheck am 11. Dezember 2024 unter den neuen Tickersymbolen "CNCK" bzw. "CNCKW" an der Nasdaq gehandelt. Der Unternehmenszusammenschluss wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Thunder Bridge IV am 5. Dezember 2024 genehmigt.

"Der Abschluss unseres Unternehmenszusammenschlusses mit Thunder Bridge IV markiert einen außergewöhnlichen Meilenstein für Coincheck", sagte Oki Matsumoto, Representative Executive Officer und Chairman der Monex Group, Inc. sowie Executive Chairman von Coincheck. "Coincheck entstand durch die Fusion einer soliden, in Japan aufgebauten Geschäftsgrundlage mit den Stärken der US-Kapitalmärkte durch die enge Zusammenarbeit von herausragenden Geschäfts- und Kapitalmarktexperten in Japan und den USA. Wir sind unglaublich stolz und freuen uns darauf, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen zu werden, und darauf, was die Zukunft für die Unternehmen der Coincheck Group und unsere Aktionäre bereithält."

"Wir freuen uns, den Abschluss unserer Fusion mit dem gesamten Coincheck-Team bekannt zu geben", sagte Gary Simanson, President und CEO von Thunder Bridge IV. "Als Mitglied des Vorstands und CEO von Coincheck freue ich mich darauf, mit Oki und seinem Team zusammenzuarbeiten, um eines der weltweit führenden Unternehmen für Kryptowährungen und Web3 aufzubauen."

Coincheck Group N.V. ("CNCK" und "CNCKW") ist eine globale Holdinggesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, die in den Bereichen Krypto-Assets und Web3 tätig ist, und ist die Muttergesellschaft von Coincheck, Inc. ("Coincheck Japan"), die den regulierten Krypto-Asset-Handelsdienst "Coincheck" in Japan betreibt. Coincheck Japan ist die führende Krypto-Börse in Japan und einer der etabliertesten und vertrauenswürdigsten Namen im Krypto-Bereich. Coincheck Japan wurde fünf Jahre in Folge als Japans meistgeladene Trading-App Nr. 1* ausgezeichnet. Coinchecks Mission "Make Exchange of New Value Easier" (den Austausch neuer Werte einfacher machen) soll durch die Nutzung von Krypto-Assets und Blockchain-Technologie erreicht werden.

Coincheck Group N.V. ist eines von nur zwei börsennotierten Unternehmen an der NASDAQ, deren Kerngeschäft der Austausch von Krypto-Assets ist. Als neu an der NASDAQ notiertes Unternehmen und "Your Trusted Global Partner in the Digital World" ist Coincheck gut positioniert, um die marktbeherrschende Stellung der Gruppe im japanischen Krypto-Asset-Handel weiter zu festigen und die Gruppe als Global Player in der Krypto- und Web3-Branche weltweit zu etablieren.

Der Unternehmenszusammenschluss führte zu einem Bruttoerlös von ca. 31,6 Mio. USD für das zusammengeschlossene Unternehmen, einschließlich der auf einem Sperrkonto gehaltenen Mittel gemäß den Bedingungen der zuvor angekündigten Nichteinlösungsvereinbarung und abzüglich der Einlösungen von Thunder Bridge IV-Aktionären.

J.P. Morgan Securities LLC fungierte im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss als alleiniger Finanzberater für Monex Group, Inc., die ehemalige direkte Muttergesellschaft von Coincheck Japan und jetzt die Muttergesellschaft von Coincheck. Galaxy Digital Partners LLC fungierte als Finanzberater für Thunder Bridge IV und Barclays Capital Inc, BTIG, LLC, Cantor Fitzgerald Co., Inc, Keefe, Bruyette Woods, Inc., ein Unternehmen von Stifel, und KeyBanc Capital Markets Inc. fungierte als Kapitalmarktberater für Thunder Bridge IV im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss. Nelson Mullins Riley Scarborough LLP, Mori Hamada Matsumoto, Littler Mendelson P.C. und Allen Overy LLP fungierten als Rechtsberater für Thunder Bridge IV und Simpson Thacher Bartlett LLP, Anderson Mori Tomotsune und De Brauw Blackstone Westbroek N.V. fungierten als Rechtsberater für Coincheck und Monex Group, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel, zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten in Bezug auf zukünftige Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen sowie andere Aussagen, die durch Wörter wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird angenommen", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "geschätzt", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "Prognose", "Ausblick" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Handel, die Branche und die Marktgröße von Coincheck, zukünftige Möglichkeiten für Coincheck, Coincheck Japan und Thunder Bridge IV, die geschätzten zukünftigen Ergebnisse von Coincheck und den Unternehmenszusammenschluss zwischen Thunder Bridge IV und Coincheck. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unwägbarkeiten und Eventualitäten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen unserer Kontrolle entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen, einschließlich (i) einer Verzögerung oder eines Ausbleibens der erwarteten Vorteile aus dem Unternehmenszusammenschluss, (ii) Risiken im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Zeit des Managements für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund des Unternehmenszusammenschlusses, (iii) Veränderungen auf den Märkten für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, auf denen Coincheck tätig ist, einschließlich in Bezug auf die Wettbewerbslandschaft, die technologische Entwicklung oder regulatorische Änderungen, (iv) Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen im Inland und weltweit (v) Risiko, dass Coincheck möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsstrategien umzusetzen, einschließlich der Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen, (vi) Risiko, dass Coincheck möglicherweise nicht in der Lage ist, effektive interne Kontrollen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, und (vii) und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen von Coincheck erörtert werden. Coincheck übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Coincheck Group N.V.

Coincheck Group N.V. ist eine niederländische Aktiengesellschaft und eine Holdinggesellschaft von Coincheck, Inc., die den Kryptowährungs-Handelsdienst "Coincheck" betreibt und in Japan seit fünf Jahren in Folge die höchste Anzahl an App-Downloads verzeichnet*. Mit der Mission "Making Exchange of New Value Easier" (den Austausch neuer Werte einfacher machen) möchte Coincheck, Inc. bessere Dienstleistungen schaffen, die es den Menschen ermöglichen, den Wert neuer Austauschmöglichkeiten zu spüren, die durch Kryptowährungen und Blockchain-Technologien geschaffen werden, und zwar durch die neueste Technologie und fortschrittliche Sicherheit.

*Ziel: Kryptowährungs-Handels-App in Japan, Zeitraum: Januar 2019 Dezember 2023, Datenkooperation: App Tweak

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

